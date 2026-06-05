Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 36,08€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,03 %.