Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 36,08€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|+3,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|+3,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|+3,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|+3,20 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|175,00DKK
|-37,72 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|300,00DKK
|+6,76 %
|06.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|263,00DKK
|-6,41 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|-11,03 %
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BARCLAYS
|300,00DKK
|+6,76 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|-11,03 %
|07.05.2026
|UBS
|332,00DKK
|+18,15 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|175,00DKK
|-37,72 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|-3,91 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|300,00DKK
|+6,76 %
|18.05.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|-3,91 %
|29.05.2026
-0,03 %
-4,18 %
-1,65 %
+12,93 %
-41,10 %
-48,55 %
+12,42 %
+50,24 %
+2.147,16 %
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