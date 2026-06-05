Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 18,43€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,41 %.
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Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-9,35 %
|-
|RBC
|18,00EUR
|+1,98 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|-9,35 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|-15,01 %
|13.05.2026
|BERENBERG
|22,00EUR
|+24,65 %
|13.05.2026
|UBS
|25,00EUR
|+41,64 %
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-3,68 %
|18.05.2026
+0,56 %
-0,34 %
+17,83 %
+25,81 %
-36,29 %
-35,27 %
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