Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 71,43€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,08 %.
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Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+43,17 %
|-
|BERENBERG
|76,00EUR
|+49,05 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|78,00EUR
|+52,97 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+47,09 %
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|63,00EUR
|+23,55 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|+27,48 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+37,28 %
|21.05.2026
+0,23 %
-7,85 %
-5,16 %
-11,50 %
-36,49 %
+214,07 %
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