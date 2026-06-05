ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ams-OSRAM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ams-OSRAM Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 16,42€. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,55 %.