Aktie kaufen oder verkaufen
ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: ams OSRAM
Aktuelle Analystenmeinungen zur ams-OSRAM Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ams-OSRAM Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ams-OSRAM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ams-OSRAM Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ams-OSRAM Aktie beträgt 16,42€. Die ams-OSRAM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,55 %.
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Analysten und Kursziele für die ams-OSRAM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00Euro
|-6,04 %
|-
|JPMorgan
|23,00Euro
|+2,91 %
|-
|JPMORGAN
|5,00CHF
|-75,59 %
|01.05.2026
|JEFFERIES
|8,00CHF
|-60,95 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|11,00CHF
|-46,31 %
|07.05.2026
|UBS
|20,00CHF
|-2,38 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|21,00CHF
|+2,51 %
|09.05.2026
-11,11 %
-7,31 %
+64,44 %
+147,22 %
+148,32 %
-44,89 %
-76,14 %
-74,81 %
-47,74 %
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