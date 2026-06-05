Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 401,38€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,25 %.
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Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|323,00Euro
|-12,89 %
|-
|Berenberg Bank
|435,00Euro
|+17,31 %
|-
|Berenberg Bank
|435,00Euro
|+17,31 %
|-
|JEFFERIES
|323,00EUR
|-12,89 %
|01.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+9,22 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+9,22 %
|22.05.2026
|BERENBERG
|435,00EUR
|+17,31 %
|27.05.2026
|BARCLAYS
|450,00EUR
|+21,36 %
|28.05.2026
+1,31 %
-4,37 %
+2,82 %
-0,20 %
-3,46 %
-10,05 %
-2,46 %
+50,40 %
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