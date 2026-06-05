L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 401,38€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,25 %.