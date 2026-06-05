Aktie kaufen oder verkaufen
Pfisterer Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfisterer Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Pfisterer Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Pfisterer Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfisterer Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfisterer Holding Aktie beträgt 115,00€. Die Pfisterer Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,41 %.
Analysten und Kursziele für die Pfisterer Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Cosmin Filker
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|Cosmin Filker
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|GBC
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|GBC
|115,00Euro
|+17,41 %
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-1,33 %
-4,32 %
-4,52 %
+32,07 %
+178,91 %
+286,80 %
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