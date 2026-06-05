Aktie kaufen oder verkaufen
Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Schaeffler Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 8,75€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,00 %.
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Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-16,80 %
|-
|UBS
|7,00EUR
|-27,20 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+4,00 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+4,00 %
|05.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
+1,35 %
-12,41 %
+21,73 %
+16,90 %
+130,07 %
+61,01 %
+17,91 %
-35,26 %
-30,21 %
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