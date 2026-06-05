Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Schaeffler Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 8,75€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,00 %.