Aktie kaufen oder verkaufen
Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Douglas Service GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Douglas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 12,00€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,08 %.
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Analysten und Kursziele für die Douglas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00Euro
|+30,08 %
|-
|Analyst
|12,00Euro
|+30,08 %
|-
|Deutsche Bank
|10,00Euro
|+8,40 %
|-
|Goldman Sachs
|10,00Euro
|+8,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+8,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+73,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+73,44 %
|-
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+30,08 %
|01.05.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+30,08 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|10,00EUR
|+8,40 %
|15.05.2026
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