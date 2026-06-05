Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Douglas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 12,00€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,08 %.