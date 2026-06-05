Finexity Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Finexity Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Finexity Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Finexity Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Finexity Aktie beträgt 72,00€. Die Finexity Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +98,90 %.