Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 49,56€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,18 %.
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Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+40,04 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-3,25 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+9,48 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+40,04 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+57,86 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+57,86 %
|07.05.2026
|UBS
|50,00EUR
|+27,31 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+9,48 %
|10.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-3,25 %
|13.05.2026
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