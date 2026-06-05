Aktie kaufen oder verkaufen
Ottobock Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ottobock Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Ottobock Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ottobock Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ottobock Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ottobock Aktie beträgt 80,83€. Die Ottobock Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Ottobock Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00EUR
|+52,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+56,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+56,75 %
|-
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+56,75 %
|06.05.2026
|UBS
|74,00EUR
|+39,75 %
|06.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|93,00EUR
|+75,64 %
|07.05.2026
|UBS
|74,00EUR
|+39,75 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|66,00EUR
|+24,65 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+56,75 %
|13.05.2026
|UBS
|74,00EUR
|+39,75 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|93,00EUR
|+75,64 %
|19.05.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+56,75 %
|20.05.2026
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