Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 59,29€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,29 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+24,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+24,59 %
|-
|BARCLAYS
|55,00GBP
|+34,36 %
|01.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|12.05.2026
|JEFFERIES
|37,00GBP
|-9,61 %
|18.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+41,69 %
|21.05.2026
|BERENBERG
|50,00GBP
|+22,15 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+39,25 %
|30.04.2026
+1,30 %
-4,03 %
-5,40 %
-19,30 %
-14,06 %
-0,38 %
-5,34 %
+14,76 %
+369,05 %
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