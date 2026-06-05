Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 59,29€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,29 %.