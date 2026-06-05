q.beyond Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur q.beyond Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die q.beyond Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die q.beyond Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der q.beyond Aktie beträgt 6,00€. Die q.beyond Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,15 %.