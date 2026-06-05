Samsara-Aktie fällt: Zahlen hui, Prognose pfui!

Dabei lieferte Samsara auf den ersten Blick kaum Angriffsfläche. Der bereinigte Gewinn stieg im abgelaufenen Quartal auf 17 Cent je Aktie, nachdem er im Vorjahr bei 11 Cent gelegen hatte. Erwartet wurden lediglich 13 Cent. Der Umsatz kletterte um 31 Prozent auf 478,8 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den erwarteten 455,2 Millionen US-Dollar.

Nach Börsenschluss ging es für die Titel des Software-Spezialisten um weitere 3,3 Prozent abwärts, nachdem sie den regulären Handel bereits 3 Prozent tiefer bei 35,26 US-Dollar beendet hatten. Damit schloss die Aktie drei Handelstage in Folge im Minus. Seit Jahresbeginn steht nur noch ein Plus von weniger als einem Prozent.

Genau das, was Anleger hassen, ist bei Samsara passiert: Die Zahlen waren stark – und die Aktie fiel trotzdem.

Auch beim jährlich wiederkehrenden Umsatz sah es mit einem Plus von 30 Prozent auf 1,99 Milliarden US-Dollar gut aus. Analysten hatten lediglich mit 1,97 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Doch an der Börse zählt nicht nur das Vergangene. Entscheidend ist, was kommt. Und hier lag der Haken: Für das zweite Geschäftsquartal stellte Samsara einen Gewinn von 15 bis 16 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 482 bis 484 Millionen US-Dollar in Aussicht. Das liegt zwar im Rahmen der Erwartungen, aber eben nicht deutlich darüber.

Für eine Aktie, die Wachstum verspricht, kann ein nur solider Ausblick zu wenig sein.

Immerhin hob Samsara die Jahresprognose an: Statt 65 bis 69 Cent Gewinn je Aktie sollen nun 70 bis 72 Cent erreicht werden. Der Umsatz soll auf 2,005 bis 2,013 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Story bleibt damit intakt. Samsara digitalisiert physische Branchen wie Bau und Fracht und sieht Chancen durch Operational AI und KI-Agenten. CEO Sanjit Biswas spricht von der großen Möglichkeit, Arbeit zu automatisieren und Produktivität freizusetzen.

Doch der Markt wollte mehr. Die Botschaft ist klar: Gute Zahlen allein reichen nicht aus, wenn die Erwartungen noch schneller steigen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsara Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 35,21EUR auf NYSE (05. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



