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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt nach Asienproblemen Vortagesgewinne ab
    • Halbleiter ziehen nach KI-Rally Gewinne zurück
    • Broadcom Ausblick löst Kursrutsch und Verluste aus
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Bei schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Dax seine Vortagesgewinne am Freitag wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 24.785 Punkte. Vor allem Halbleiterwerte leiden nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Der im Jahresverlauf bereits verdoppelte südkoreanische Kospi verliert 5 Prozent. Für Broadcom-Aktien ging es am Vortag zweistellig abwärts, nachdem der Ausblick die inzwischen exorbitant hohen Erwartungen der Anleger enttäuscht hatte. Der US-Branchenindex für Halbleiterwerte verlor auf seinem Rekordniveau zeitweise über 6 Prozent, bevor einige Mutige wieder eine neue Chance suchten.

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    USA: - DOW MIT REKORD; NASDAQ IM MINUS - Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom hat am Donnerstag nach der ausgedehnten KI-Rekordrally die Technologiebörse Nasdaq gebremst. Der Leitindex Nasdaq 100 verlor 0,53 Prozent. Zuvor hatte er um bis zu 1,6 Prozent nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent, blieb aber ohne Rekord. Weil Anleger auf Standardwerte umschwenkten, stellte nur der Dow Jones Industrial eine Bestmarke auf. Der Leitindex der Wall Street zog gestützt auf Finanz- und Gesundheitswerte um 1,73 Prozent an. Was die Lage im Nahen Osten betrifft, gab es etwas mehr Hoffnung auf eine wirksame Waffenruhe im Libanon, auch wenn die Hisbollah-Miliz mit Israel ausgehandelte Bedingungen abgelehnt hat. Die Ölpreise sanken, aber dies kam bei Technologiewerten nicht zur Geltung. Ein Kursrutsch um 12,6 Prozent bei Broadcom riss an der Nasdaq mehrere Chip-Aktien mit nach unten, die zuletzt gut gelaufen waren.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut deutlich nachgegeben. Vor allem Halbleiterwerte leiden nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Der im Jahresverlauf bereits verdoppelte südkoreanische Kospi verliert fünf Prozent. Für Broadcom-Aktien ging es am Vortag zweistellig abwärts, nachdem der Ausblick die sehr hohen Erwartungen am Markt enttäuscht hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 1,2 Prozent ein. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng um 0,8 Prozent nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen sank der CSI-300-Index um 0,3 Prozent.

    ^
    DAX 24.944,95 0,60%
    XDAX 24.919,20 0,85%
    EuroSTOXX 50 6.103,33 0,82%
    Stoxx50 5.193,32 0,80%

    DJIA 51.561,93 1,73%
    S&P 500 7.584,31 0,41%
    NASDAQ 100 30.407,81 -0,53%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,57 -0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1616 0,04%
    USD/Yen 159,96 -0,04%
    Euro/Yen 185,81 0,01%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 63.344 -0,74%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 95,36 0,33 USD WTI 93,04 0,00 USD°

    /jha/

    DAX

    +0,86 %
    -1,11 %
    +1,30 %
    +4,04 %
    +2,32 %
    +54,27 %
    +58,50 %
    +144,81 %
    +220,44 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 24.834 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von -4,51 %/+38,45 % bedeutet.




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