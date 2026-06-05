Fabasoft Sets New Record in Revenue and EBIT Amid Growth
Fabasphere closes FY 2025/26 with rising revenues, strong margins and record R&D in AI, underpinned by solid cash generation and a growing workforce.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Record full-year revenue of EUR 90.0 million for FY 2025/2026 (up from EUR 86.8 million)
- Recurring revenue rose 12.5% to EUR 54.9 million and made up 61.0% of total revenue
- Strong profitability: EBITDA EUR 23.5 million, EBIT EUR 15.7 million, EBIT margin 17.4% (vs. 15.3% prior year)
- Very high R&D investment of EUR 26.5 million (29.4% of revenue), focused on user-oriented AI within the Fabasphere
- Solid liquidity and operating cash generation: cash and cash equivalents EUR 41.8 million; cash flow from operations EUR 20.2 million
- Proposed dividend EUR 0.50 per share; workforce increased to 505 employees as of 31 March 2026
The price of Fabasoft at the time of the news was 12,000EUR and was up +3,67 % compared with the previous day.
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