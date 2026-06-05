Fabasoft setzt profitablen Wachstumskurs fort – Rekord bei Umsatz & EBIT
Fabasoft setzt im Geschäftsjahr 2025/2026 ein starkes Wachstumssignal: steigende Umsätze, höherer Anteil wiederkehrender Erlöse und klare Fokussierung auf KI-getriebene Innovation.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Fabasoft erzielte im Geschäftsjahr 2025/2026 Umsatzerlöse von 90,0 Mio. EUR, was eine Steigerung gegenüber 86,8 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- Der Anteil der Recurring Revenues am Gesamtumsatz stieg auf 61,0 %, was eine Erhöhung um 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Trotz hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung erreichte Fabasoft ein EBITDA von 23,5 Mio. EUR und ein EBIT von 15,7 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 17,4 %.
- Die Forschungsquote lag bei 29,4 % der Umsatzerlöse, wobei der Fokus auf KI-Anwendungen in den Solutions des Unternehmens lag.
- Das Unternehmen beschäftigte zum 31. März 2026 insgesamt 505 Mitarbeitende, ein Anstieg um 11 Personen im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie vor, die auf der Hauptversammlung am 8. Juli 2026 beschlossen werden soll.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,67 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,600EUR das entspricht einem Plus von +5,00 % seit der Veröffentlichung.
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