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    Rallye gestoppt

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    Arthur Hayes verkauft Hyperliquid komplett – Kurs bricht zweistellig ein

    Arthur Hayes wirft überraschend seine HYPE-Position auf den Markt und löst damit einen Kurssturz von 14 Prozent bei Hyperliquid aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye gestoppt - Arthur Hayes verkauft Hyperliquid komplett – Kurs bricht zweistellig ein
    Foto: Dall-E

    Arthur Hayes, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX und Chief Investment Officer des Family Offices Maelstrom, hat seine gesamte Position in den Tokens HYPE und NEAR verkauft.

    Der Hyperliquid-Token fiel innerhalb von 24 Stunden um 14 Prozent von seinen Rekordständen nahe 75 US-Dollar auf 62 US-Dollar zurück. Trotzdem bleibt HYPE seit Mitte Mai weiterhin mehr als 70 Prozent im Plus und zählt damit zu den erfolgreichsten Krypto-Assets des Jahres.

    Die Verkaufsentscheidung von Hayes sorgte jedoch für erhebliche Irritationen unter Marktteilnehmern, da der prominente Investor noch vor wenigen Tagen ein Kursziel von 150 US-Dollar für HYPE bekräftigt hatte.

    "Ich habe gerade meine gesamte HYPE- und NEAR-Position verkauft", schrieb Hayes am Donnerstag auf der Plattform X. Als Grund nannte er zunehmende makroökonomische Risiken und eine mögliche Überhitzung der Finanzmärkte.

    Hayes warnt vor Marktgipfel zwischen Sommer und Herbst

    Nach Angaben des BitMEX-Mitgründers sei der Verkauf kein Ausdruck mangelnden Vertrauens in Hyperliquid selbst, sondern vielmehr eine taktische Entscheidung angesichts eines unsicheren Marktumfelds.

    Hayes verwies insbesondere auf steigende Energiepreise infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt. Gleichzeitig erwartet er eine Welle hochbewerteter KI-Börsengänge in den kommenden Monaten, die zusätzliche Liquidität aus Risikoanlagen abziehen könnten.

    "Zeit, Gewinne mitzunehmen", erklärte Hayes.

    Der Investor geht offenbar davon aus, dass die globalen Finanzmärkte zwischen jetzt und September ihren Höhepunkt erreichen könnten.

     

    Hyperliquid trotzt schwachem Gesamtmarkt

    Die Kursentwicklung von Hyperliquid galt in den vergangenen Wochen als außergewöhnlich stark – insbesondere vor dem Hintergrund eines insgesamt angeschlagenen Kryptomarktes.

    Während Bitcoin zeitweise in Richtung seiner Jahrestiefs nahe 60.000 US-Dollar zurückfiel, markierte HYPE wiederholt neue Allzeithochs. Selbst nach der jüngsten Korrektur liegt der Token seit Jahresbeginn noch immer rund 166 Prozent im Plus.

    Hyperliquid betreibt eine vollständig onchain-basierte Plattform für Perpetual Futures. Nutzer können dort Kryptowährungen und andere Vermögenswerte über ein transparentes Orderbuch handeln, ohne auf zentrale Börsen angewiesen zu sein.

    Die Plattform gewann zuletzt massiv Marktanteile und verarbeitet mittlerweile rund 40 Milliarden US-Dollar wöchentliches Handelsvolumen im Perpetual-Bereich sowie Spot-Assets im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar.

    Darüber hinaus entwickelte sich Hyperliquid zunehmend zu einem wichtigen Referenzmarkt für Wochenendpreise von Rohstoffen sowie für vorbörslich gehandelte Aktien und Pre-IPO-Werte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Hyperliquid zu EUR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 52,88EUR auf CryptoCompare Index (05. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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