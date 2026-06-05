Broadcom-Schock: KI-Aktien in Asien brechen ein! Platzt jetzt die KI-Blase?

Grund dafür war, dass Broadcom im zweiten Geschäftsquartal die Umsatzschätzungen verfehlte. Die Aktie stürzte daraufhin um mehr als 12 Prozent ab und zog den gesamten KI-Trade mit nach unten. In den USA verlor der VanEck Semiconductor ETF mehr als ein Prozent, Arm Holdings gab über vier Prozent nach und Micron Technology sackte um fast acht Prozent ab.

Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) bekommt einen harten Dämpfer: In Asien gerieten Technologiewerte am Freitag massiv unter Druck, nachdem Broadcom an der Wall Street einen Ausverkauf bei Chipaktien ausgelöst hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In Asien traf es vor allem Südkorea. Samsung Electronics verlor knapp 7 Prozent und SK Hynix brach um mehr als 8 Prozent ein. Auch Samsung SDI, LG Display, LG Innotek und Seoul Semiconductor standen deutlich unter Druck.

Auch japanische Chip- und Technologiewerte gerieten unter Druck: Tokyo Electron verlor mehr als 6 Prozent, Advantest mehr als 5 Prozent. Murata Manufacturing gab 4,8 Prozent ab und Fanuc verlor 4,1 Prozent.

In Taiwan zeigten sich die Apple-Zulieferer schwächer: Hon Hai Precision verlor 1,7 Prozent, Pegatron 2,6 Prozent und Largan Precision mehr als 4 Prozent. Auffällig war, dass sich TSMC gegen den Trend stemmte und leicht um 0,4 Prozent zulegte.

Der Markt interpretiert den Rückschlag von Broadcom offenbar als Warnsignal: Nach den massiven Gewinnen der KI-Gewinner wechseln Anleger in defensivere Sektoren. Andrew Jackson, Stratege bei Ortus Advisor, sieht eine Korrektur der jüngsten Überflieger als dringend nötigen Reset. Dies erklärte der Experte gegenüber CNBC.

Für Anleger wird die Frage nun relevant: Handelt es sich nur um einen gesunden Rücksetzer – oder ist dies der erste Riss im großen KI-Trade?

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



