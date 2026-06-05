Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen

Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona sei auf Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte spezialisiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, heißt es weiter. Eurofragance ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen./jl/to/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 3.099 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,61 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.241,11CHF. Von den letzten 9 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -5,76 %/+16,19 % bedeutet.