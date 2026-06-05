Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen
- Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Eurofragance
- Eurofragance trägt Pro-forma rund 185 Mio CHF bei
- Transaktion abhängig von regulatorischen Genehmigungen
GENF (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Givaudan am Freitag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Mit der Übernahme will Givaudan seine Position im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten stärken. Auf Pro-forma-Basis hätte Eurofragance den Angaben zufolge im Jahr 2025 rund 185 Millionen Franken zum Umsatz von Givaudan beigetragen.
Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona sei auf Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte spezialisiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, heißt es weiter. Eurofragance ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen./jl/to/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 3.099 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,61 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.241,11CHF. Von den letzten 9 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -5,76 %/+16,19 % bedeutet.