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    Bayer

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    123-Konsolidierung abgeschlossen

    Bereits in der letzten technischen Analyse wurde auf ein mögliches Warnsignal in Form eines steigenden Keils hingewiesen. Tatsächlich löste sich dieses Muster später nach unten auf, woraufhin die Aktie bis in den Bereich der wichtigen Unterstützungszone bei 33,60 Euro zurückfiel. Die aktuelle Wochenkerze mit ihrer langen unteren Lunte deutet jedoch darauf hin, dass Käufer auf diesem Niveau verstärkt zugegriffen haben und den Kurs stabilisieren konnten.

    Sollte die Aktie nun über 38,10 Euro steigen, könnte dies den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung geben. In diesem Fall würden zunächst Kursziele bei 41,77 Euro und anschließend das bisherige Jahreshoch bei 49,78 Euro in den Fokus rücken. Mittelfristig halten Charttechniker sogar einen Anstieg bis in den Bereich von 58,50 Euro für möglich. Aus diesem Blickwinkel könnten sich Long-Positionen anbieten.

    Vorsicht ist jedoch geboten, falls die Aktie auf Wochenschlussbasis unter 33,60 Euro fällt. Ein solcher Rückschlag würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöhen. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite lägen dann bei 30,40 Euro und darunter bei 28,98 Euro.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 38,10 Euro

    Kursziele : 41,77 und 49,78 Euro

    Renditechance via DU5270 : 290 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Bayer AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 37,05 // 38,10 // 39,65 // 39,91 Euro
    Unterstützungen: 34,83 // 35,20 // 33,60 // 31,74 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU5270 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 32,0749 Euro Basiswert: Bayer AG
    KO-Schwelle: 32,0749 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,56 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 49,78 Euro
    Hebel: 9,64 Kurschance: + 290 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN1V40 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 39,0864 Euro Basiswert: Bayer AG
    KO-Schwelle: 39,0864 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,56 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,59 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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