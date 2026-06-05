123-Konsolidierung abgeschlossen

Sollte die Aktie nun über 38,10 Euro steigen, könnte dies den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung geben. In diesem Fall würden zunächst Kursziele bei 41,77 Euro und anschließend das bisherige Jahreshoch bei 49,78 Euro in den Fokus rücken. Mittelfristig halten Charttechniker sogar einen Anstieg bis in den Bereich von 58,50 Euro für möglich. Aus diesem Blickwinkel könnten sich Long-Positionen anbieten.

Bereits in der letzten technischen Analyse wurde auf ein mögliches Warnsignal in Form eines steigenden Keils hingewiesen. Tatsächlich löste sich dieses Muster später nach unten auf, woraufhin die Aktie bis in den Bereich der wichtigen Unterstützungszone bei 33,60 Euro zurückfiel. Die aktuelle Wochenkerze mit ihrer langen unteren Lunte deutet jedoch darauf hin, dass Käufer auf diesem Niveau verstärkt zugegriffen haben und den Kurs stabilisieren konnten.

Vorsicht ist jedoch geboten, falls die Aktie auf Wochenschlussbasis unter 33,60 Euro fällt. Ein solcher Rückschlag würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöhen. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite lägen dann bei 30,40 Euro und darunter bei 28,98 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 38,10 Euro

Kursziele : 41,77 und 49,78 Euro

Renditechance via DU5270 : 290 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5270 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,0749 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 32,0749 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,56 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 49,78 Euro Hebel: 9,64 Kurschance: + 290 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1V40 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,0864 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 39,0864 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,56 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,59 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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