Trend vorerst verteidigt

Sollte sich die Schwäche fortsetzen, rückt zudem die Marke von rund 24.000 Punkten in den Fokus. Dort verläuft aktuell der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie), der als wichtige langfristige Unterstützung gilt.

Für eine nachhaltige Entwarnung an den Aktienmärkten ist es jedoch noch zu früh. Anleger sollten insbesondere die Marke von 24.880 Punkten im Blick behalten. Fällt der DAX darunter, könnte dies den Weg für weitere Kursverluste ebnen. In diesem Fall würden zunächst Rückgänge auf 24.480 Punkte und anschließend auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 24.433 Punkten wahrscheinlicher werden. Aus charttechnischer Sicht könnten sich dann auch Chancen für spekulative Short-Positionen ergeben.

Auf der Oberseite könnten weitere positive Nachrichten aus dem Nahen Osten den DAX dagegen beflügeln. Steigt der Index über 25.370 Punkte, wäre eine neue Kaufwelle in Richtung des bisherigen Rekordhochs bei 25.507 Punkten denkbar. Gelingt auch der Sprung über diese Marke, würde sich aus charttechnischer Sicht weiteres Potenzial bis in den Bereich von 27.500 Punkten eröffnen.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.944 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt leicht zu

Fear& Greed Index bei 55 auf "Neutral" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 55 - Buy MACD: 314 - Buy Insgesamt: Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.203 / 23.968 und 23.715 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX auf Trendkante gefallen, drohender Trendbruch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (03. Juni 2026): Bei 18,87% (steigend) (Vortag: 18,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000 /25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NX0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,59 - 10,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.909,22 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.909,22 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.944,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 23,58 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LQ1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,70 - 9,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.890,80 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.890,80 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.944,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,64 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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