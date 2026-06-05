Großer Boden vor Abschluss

Kurzfristig befindet sich die Aktie jedoch in einer Konsolidierungsphase. Diese sollte idealerweise im Bereich der aktuellen Wochentiefs bei 26,34 Euro enden. Fällt der Kurs darunter, würde das Risiko steigen, dass die Aktie wieder in ihren früheren Abwärtstrend zurückkehrt. In diesem Fall könnten Rückgänge bis zur Unterstützung bei 24,20 Euro sowie zum 50-Wochen-Durchschnitt bei 24,17 Euro folgen.

Trotz der deutlich verbesserten Ausgangslage steht die Aktie aktuell noch vor einer wichtigen Hürde. Der Kurs bewegt sich derzeit zwischen dem früheren Abwärtstrend und einer weiteren technischen Widerstandslinie. Für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung wäre daher ein Anstieg über 30,30 Euro wichtig. Gelingt dieser Ausbruch, könnten mittelfristig Kursziele bei 36,89 Euro und später sogar bei 42,50 Euro erreicht werden. Damit würden sich interessante Chancen für langfristig orientierte Anleger ergeben.

Ein solcher Kursverlauf wäre aus technischer Sicht ein deutlich negatives Signal und könnte die zuletzt aufgebaute positive Stimmung am Markt spürbar belasten.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 30,30 Euro

Kursziele : 36,89 und 42,50 Euro

Renditechance via DN1NS1 : 380 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NS1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,98 - 3,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,7725 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 24,7725 Euro akt. Kurs Basiswert: 27,64 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 42,50 Euro Hebel: 8,73 Kurschance: + 380 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0AE4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,14 - 3,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,8817 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 30,8817 Euro akt. Kurs Basiswert: 27,64 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,31 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.