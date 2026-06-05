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    JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 6,291EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6
    Kursziel alt: 6
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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