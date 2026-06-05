Perus Bergbau zwischen Wahlkampf und Rohstoffboom: Aftermath Silver, Excellon Resources , Pecoy Copper und GoldMining im Fokus

Perus Wirtschaft hängt stark vom Bergbau ab. Rund 60 % der Exporte stammen aus dem Rohstoffsektor. Allein im vergangenen Jahr erreichten die Investitionen im Bergbau etwa 6 Mrd. USD. Hohe Gold- und Kupferpreise hatten ursprünglich die Erwartung weiterer Investitionen geweckt.

Peru gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Kupfer, und Gold und spielt für die globale Versorgung mit Industriemetallen eine zentrale Rolle. Während die Lagerstätten weiterhin mit starken Gehalten überzeugen, richtet sich der Blick der Investoren derzeit verstärkt auf die Politik. Die anstehenden Präsidentschaftswahlen sorgen für Unsicherheit. An den Projekten selbst hat sich dagegen wenig geändert. Explorer meldeten zuletzt Fortschritte, neue Ressourcen und starke Bohrergebnisse.

Kurz vor der Präsidentschaftswahl hat sich die Stimmung jedoch eingetrübt. Laut der peruanischen Zentralbank fiel das Geschäftsklima zuletzt auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Gleichzeitig blieben Staatsanleihen und die Landeswährung Sol hinter anderen Märkten der Region zurück.

Besonders aufmerksam verfolgt die Branche die Kandidatur des linken Politikers Roberto Sánchez. Investoren befürchten höhere Steuern, stärkere staatliche Eingriffe und Veränderungen bei Konzessionen. Diskutiert werden unter anderem kürzere Laufzeiten ungenutzter Bergbaulizenzen sowie Eingriffe bei bereits genehmigten Projekten.

Unter Tage sieht die Lage deutlich freundlicher aus

Während über politische Risiken diskutiert wird, liefern die Projekte selbst weiterhin starke Ergebnisse. Das zeigt sich besonders bei Aftermath Silver Ltd. (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN).

Das Unternehmen veröffentlichte im Mai neue Ergebnisse aus dem Phase-3-Diamantbohrprogramm auf der -Kupfer-Mangan-Lagerstätte Berenguela im Süden Perus. Die Resultate sorgten an der Börse für Aufmerksamkeit. Die Aktie legte zeitweise um rund 20 % zu.

Zu den veröffentlichten Abschnitten gehörten 25,3 Meter mit 184 Gramm pro Tonne, 1,39 % Kupfer und 19,1 % Mangan sowie 37,8 Meter mit 150 Gramm pro Tonne, 1,65 % Kupfer und 26,3 % Mangan. Beide Abschnitte beginnen nahe der Oberfläche.

Berenguela entwickelt sich zu einem Multi-Metall-Projekt

Die laufenden Bohrungen konzentrieren sich auf hochgradige Bereiche, die sich für eine potenzielle Startgrube eignen könnten. Für die Wirtschaftlichkeit eines späteren Minenbetriebs spielt das eine wichtige Rolle.