Silberpreis
Abverkauf bei Silber -2,31 % in 24h
Silber bricht ein und fällt auf 72,31 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,58 %
|1 Monat
|+1,76 %
|3 Monate
|-11,56 %
|1 Jahr
|+112,13 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,05487USD. Heute steht er bei 72,31USD. Das Investment wäre auf 45.040,2USD gewachsen – eine Steigerung von +350,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Silber-Sentiment: In den letzten 14 Tagen blieb der Kurs um die 70+ USD konsolidiert; Unterstützung bei 71–74 USD. Technisch möglich 80–82 USD, später 90 USD; 120–150 USD nur im Superzyklus oder bei starker physischer Nachfrage. Open Interest (~355 Mio Unzen) und Juli-Delivery an der COMEX werden beobachtet; Lieferung statt Rollen könnte Druck erzeugen. Geduld nötig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|348,55EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|122,77EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|250,34EUR
|-0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|370,86EUR
|-2,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|98,38EUR
|+1,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|593,60EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|365,78EUR
|-0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,02EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|123,00EUR
|-0,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,352EUR
|-0,84 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.