Abverkauf bei Silber -2,31 % in 24h

-2,31 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,58 % 1 Monat +1,76 % 3 Monate -11,56 % 1 Jahr +112,13 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 72,31. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,05487USD. Heute steht er bei 72,31USD. Das Investment wäre auf 45.040,2USD gewachsen – eine Steigerung von +350,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Silber-Sentiment: In den letzten 14 Tagen blieb der Kurs um die 70+ USD konsolidiert; Unterstützung bei 71–74 USD. Technisch möglich 80–82 USD, später 90 USD; 120–150 USD nur im Superzyklus oder bei starker physischer Nachfrage. Open Interest (~355 Mio Unzen) und Juli-Delivery an der COMEX werden beobachtet; Lieferung statt Rollen könnte Druck erzeugen. Geduld nötig.