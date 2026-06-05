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    Hotels, Restaurants, Wetten

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    Diese Aktien profitieren am meisten von der Fußball-WM

    Millionen Fans, Milliardenumsätze und volle Stadien: Die Fußball-WM 2026 wird zum Mega-Event. Diese Unternehmen profitieren von dem Großereignis am stärksten.

    Für Sie zusammengefasst
    Hotels, Restaurants, Wetten - Diese Aktien profitieren am meisten von der Fußball-WM
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird alle bisherigen Turniere in den Schatten stellen. Erstmals treten 48 Mannschaften an, erstmals werden 104 Spiele ausgetragen, und die FIFA rechnet mit mehr als 5 Milliarden Menschen vor den Bildschirmen und auf digitalen Plattformen. Aber wer verdient an diesem Spektakel eigentlich am meisten?

    Eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Nicht die klassischen Sportartikelhersteller stehen im Mittelpunkt, sondern Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Medien und Sportwetten.

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    Hotels: Die ersten Gewinner der WM

    Wenn Millionen Fans in die Austragungsorte strömen, steigt zunächst die Nachfrage nach Unterkünften. Besonders gute Karten haben Hotelkonzerne mit einem hohen Anteil an Premium- und Luxushotels. Zu den aussichtsreichsten Profiteuren zählen:

    • Marriott International
    • Hilton Worldwide
    • Hyatt Hotels

     

    Die Analysten erwarten höhere Zimmerpreise und eine steigende Auslastung rund um die Spiele. Besonders lukrativ sind dabei nicht nur die Fans, sondern auch Nationalmannschaften, Sponsoren, Medienvertreter und Funktionäre, die oft ganze Hotelbereiche buchen. Auch Hotel-REITs wie Host Hotels & Resorts oder Park Hotels & Resorts könnten von steigenden Einnahmen profitieren und natürlich Airbnb und die Fahrdienste Uber und Lyft.

    Restaurants: Pizza, Burger und Public Viewing

    Wo Fans zusammenkommen, wird gegessen und dadurch werden Restaurantketten ebenfalls direkte Gewinner der WM. Besonders hervor stechen:

    • Shake Shack
    • Domino's Pizza
    • Wingstop

     

    Während Shake Shack von seiner starken Präsenz in vielen Austragungsstädten profitiert, setzen Domino's und Wingstop auf den boomenden Liefermarkt. Public-Viewing-Partys und gemeinsames Fußballschauen sorgen traditionell für steigende Bestellungen von Pizza, Chicken Wings und anderen Gruppenmahlzeiten. Auch Starbucks, McDonald's und Chipotle dürften von zusätzlichen Besucherströmen profitieren.

    Medien: Die eigentlichen Goldgräber

    Noch größer als der Effekt auf Hotels und Restaurants könnte der Einfluss auf die Medienbranche werden. Die wichtigsten Profiteure sind:

    • Fox Corporation
    • Comcast (Telemundo)
    • Alphabet (YouTube)

     

    Fox besitzt die englischsprachigen Übertragungsrechte für die USA, Telemundo die spanischsprachigen Rechte. Da die Spiele erstmals in nordamerikanischen Zeitzonen stattfinden, erwarten Analysten Rekordquoten und entsprechend hohe Werbeeinnahmen. Besonders interessant ist auch YouTube (Alphabet-Tochter). Die Plattform darf Spielhighlights bereits wenige Minuten nach Abpfiff veröffentlichen und könnte dadurch zusätzliche Werbeerlöse erzielen.

    Sportwetten: Der vielleicht größte WM-Gewinner

    Am deutlichsten fällt die Begeisterung der Analysten für den Sportwettensektor aus. Die Favoriten:

    • Flutter Entertainment (FanDuel)
    • DraftKings
    • BetMGM (MGM-Resorts-Tochter)

     

    Allein FanDuel könnte während des Turniers Wetten im Volumen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar abwickeln. Für DraftKings werden etwa 1,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Insgesamt rechnet die Deutsche Bank mit einem Wettvolumen von rund 3,3 Milliarden US-Dollar während des Turniers. Sollte die Begeisterung der Fans höher ausfallen als erwartet, könnte der Wert sogar auf über 4 Milliarden US-Dollar steigen.

    Was ist mit Adidas, Nike und Puma?

    Die großen Sportartikelhersteller – Adidas, Nike, Puma und Co. – zählen natürlich ebenfalls zu den Gewinnern einer Weltmeisterschaft. Wie auch US-Spezialist Fanatics, der weltweit Trikots, Fanartikel und Lizenzprodukte vertreibt, auch wenn sie in der Studie nicht erwähnt werden. Bei ihnen ist der WM-Effekt schwer isolierbar. Trikots, Schuhe und Fanartikel werden weltweit verkauft, der WM-Effekt über viele Quartale und zahlreiche Märkte. Es lässt sich kaum exakt bestimmen, welcher Umsatz unmittelbar auf die WM zurückzuführen ist und welcher ohnehin entstanden wäre. Zudem sind viele Erwartungen bereits in den Umsatz- und Gewinnprognosen der Analysten berücksichtigt. Hier geht es jedoch eher um kurzfristige Aktienkatalysatoren, wie das Hotel in Dallas oder Miami, das seine Zimmerpreise während der WM unmittelbar erhöhen kann. Oder den Wettanbieter, der höhere Umsätze direkt verbucht kann.

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    Fazit

    Die Fußball-WM 2026 wird kein Konjunkturwunder für die USA. Für einzelne Unternehmen könnte sie jedoch ein bedeutender Umsatztreiber werden.

    Während Adidas, Nike, Puma und Fanatics von Trikotverkäufen und Fanartikeln profitieren dürften, sehen Analysten die größten kurzfristigen Gewinner an anderer Stelle: Hotels, Restaurants, Medienunternehmen und vor allem Sportwettenanbieter könnten die eigentlichen Gewinner des größten Fußballturniers aller Zeiten werden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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