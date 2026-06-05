Beschleunigung des KI-Einsatzes in industriellen Anwendungen

NEU-TAIPEH, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die IEI Integration Corp. (IEI) hat ihr Line-up für die COMPUTEX 2026 bekannt gegeben (TaiNEX 2, Stand Nr. P0114). Unter dem Motto „Resilient Edge AI Platforms: The Backbone for AI Deployment" (Resiliente Edge-KI-Plattformen: Das Rückgrat des KI-Einsatzes) zeigt IEI auf, wie KI-Rechenleistung, Echtzeitsteuerung und cyberresiliente Infrastruktur am industriellen Edge konvergieren, um die industrielle Automatisierung, intelligente Betriebsabläufe und geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen.

„KI entwickelt sich von der Demonstrationsphase hin zum Einsatz am industriellen Edge", sagte YT Lee, Vice President von IEI. „Kunden benötigen sichere Plattformen, die Rechenleistung, Steuerung, Vernetzung und Management konsolidieren. Unser Showcase präsentiert resiliente Lösungen, die genau für diesen Übergang entwickelt wurden. "