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    BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europas Online-Investmentplattformen befänden sich auf einem Höhepunkt positiver struktureller Trends mit dauerhaft attraktiven Wachstumsaussichten, schrieb Christoph Greulich am Donnerstagnachmittag in seiner Brancheneinschätzung. Die europäische Investmentkultur sei immer noch unterentwickelt. Doch die Politik mache zunehmend Ernst mit ihrem Ziel, die üppigen Spareinlagen der Privathaushalte in produktive Investments zu lenken und Anreize für Investitionen an den Aktienmärkten zu schaffen. Angesichts eines 20-prozentigen Rückgangs seit Jahresbeginn seien die Branchenbewertungen wieder auf ihrem langjährigen Durchschnitt angekommen, weshalb nun ein guter Zeitpunkt für einen neuen Blick auf den Anlegehintergrund gekommen sei. Auf Zwölfmonatssicht böten Flatexdegiro, die auf "Buy" hochgestufte Nordnet und Fineco die attraktivsten Aussichten. Avanza und Swissquote bewertet Greulich weiter mit "Neutral"./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,92EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Christoph Greulich
    Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00, was eine Steigerung von +43,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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