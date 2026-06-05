Redwood AI sichert sich Patent für bahnbrechendes Reactosphere-Modul
Redwood AI Corp. meldet ein neuartiges Optimierungsmodul an, das chemische Experimente effizienter macht und Laborressourcen gezielt auf die besten Daten fokussiert.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Redwood AI Corp. hat beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine vorläufige Patentanmeldung für ein Reactosphere‑Optimierungsmodul eingereicht („Method of Chemical Experimental Optimization with Predictive‑Accuracy‑Based Sample‑Size Planning“).
- Die Technologie zielt darauf ab, mithilfe einer vorhersagegenauigkeitsbasierten Planung der Stichprobengröße zu bestimmen, ob ein vorgeschlagener Versuchsplan genügend Daten für eine zuverlässige modellgestützte Optimierung liefert.
- Sie ist als integrierter Workflow für Versuchsplanung und -optimierung konzipiert: Versuchsraum definieren, Anfangsversuche planen, erwarteten Nutzen der Daten bewerten und Ergebnisse für künftige Empfehlungen nutzen.
- Erwarteter Nutzen: effizientere Nutzung von Laborressourcen, Reduktion unnötiger Experimente, bessere Datenqualität und robustere Modellempfehlungen.
- Anwendungsbereiche reichen von Wirkstoffentwicklung über Spezialchemikalien und Materialwissenschaften bis hin zu chemischen Anwendungen im Verteidigungs‑/Sicherheitsbereich; die Anmeldung stärkt Redwoods IP‑Portfolio und Plattformstrategie.
- Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH mit Hinweis auf Interessenkonflikte, hohe Investmentrisiken und den Ausschluss als Anlageberatung (nicht für US‑Personen bzw. bestimmte Länder).
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,63 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5600EUR das entspricht einem Plus von +2,40 % seit der Veröffentlichung.
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