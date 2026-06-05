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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel mehr als verdreifacht

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Tesla-Kursziel auf 475 US-Dollar
    • Vertikale Integration und rasantes Entwicklungstempo
    • Hohe Investitionen bremsen, Gewinne ziehen 2028 an
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel mehr als verdreifacht
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 359,4 auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,54 %/+32,55 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 376,27$, was einem Rückgang von -10,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Chartanalyse (seitwärtsbewegung nach Ausbruch, Vorbereitung auf nächsten Ausbruch), fundamentale Verkaufszahlen und Marktanteile (China-Wholesale-Debatte, Mai-Anstieg vs Exportstagnation, Europa-Marktanteilsgewinn durch aggressive Preise), starke Kritik an der hohen Bewertung, SpaceX-Bewertung/Musk-Kontrolle als Bewertungshebel sowie FSD-Probleme/vertragliche Änderungen und deren Einfluss auf Sentiment und Kursvolatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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