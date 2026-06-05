JPMorgan hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel mehr als verdreifacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 359,4 auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,54 %/+32,55 % bedeutet.