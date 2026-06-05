ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel mehr als verdreifacht
- JPMorgan hebt Tesla-Kursziel auf 475 US-Dollar
- Vertikale Integration und rasantes Entwicklungstempo
- Hohe Investitionen bremsen, Gewinne ziehen 2028 an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 359,4 auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,54 %/+32,55 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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