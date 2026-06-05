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    AKTIEN IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen belasten europäische Halbleiter
    • Broadcom fällt zweistellig nach enttäuschendem Ausblick
    • Anthropic fordert Verlangsamung wegen Kontrollrisiko
    AKTIEN IM FOKUS - Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten KI-Rally bleiben bei europäischen Halbleiterwerten auch am Freitag das Thema. Der US-Branchenindex stand zeitweise kräftig unter Druck. Broadcom verloren zweistellig, nachdem der Ausblick des KI-Riesen den sehr hohen Erwartungen nicht ganz Stand gehalten hatte.

    Auf der Handelsplattform Tradegate fallen am Morgen vor allem Micron Technology , Nvidia , die südkoreanische SK Hynix und Infineon mit Verlusten auf. Letztere näherten sich mit 83,52 Euro wieder ihrem Vortagestief auf Xetra und lagen dabei 1,8 Prozent unter ihrem Schlusskurs.

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    Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wird. Die Kalifornier, bekannt durch ihre KI Claude, plädieren für ein geringeres Tempo in der KI-Entwicklung. Sie verweisen vor allem auf die zunehmenden Risiken des Kontrollverlusts des Menschen über KI-Modelle, weil sie sich immer schneller selbst optimieren. Eine Verlangsamung dieser Entwicklung wäre "eine gute Sache", um uns allen die Zeit zu geben, die immensen Auswirkungen wirklich einschätzen zu können./ag/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 81,01 auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +13,33 %/+64,33 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Infineon, Einschätzungen, ob die Aktie überbewertet ist oder weiter auf 100–125 (auch 120) steigen kann, Analystenkursziel‑Anhebungen (u.a. Jefferies, 96) wegen KI‑Nachfrage, fundamentale Stärkung durch neue Dresden‑Fabrik, Gewinnmitnahmen, Stop‑Loss/KO‑Levels und kurzfristige Korrektur‑Risiken; Übernahmen gelten als unwahrscheinlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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