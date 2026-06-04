Neuer chinesischer Anteilseigner stärkt den Kurs!

Ein positiver Analystenkommentar beflügelt die Aktien von Puma. Die Analysten der Citigroup stuften die Titel von „Neutral“ auf „Buy“ hoch. Gleichzeitig erhöhten sie das Kursziel von 27,50 auf 35 Euro. Die Aktien von Puma legten somit am gestrigen Donnerstag, kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in wenigen Tagen, nach dem jüngsten Rückschlag offenbar wieder an Schwung zu. Die Citigroup setzt insbesondere nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta zu Jahresbeginn auf die mittelfristigen Wachstumsperspektiven in China. Ihre Umsatzprognosen für 2027 und 2028 liegen eigenen Angaben zufolge um bis zu 13 Prozent über dem Marktkonsens. Darüber hinaus sehen die Analysten ein erhebliches Potenzial für Margensteigerungen. Gemeinsam mit Anta, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, strebt Puma an, seine frühere Marktstärke zurückzugewinnen.

Die Aktien von Puma haben seit dem Allzeithoch vom 19. November 2021 bei 115,40 Euro 76 Prozent an Wert eingebüßt. Die Kurslawine startete so richtig mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Mittlerweile hat der Kurs aufgrund der Beteiligung der Chinesen die Marke von 27,64 Euro erreicht. Dennoch notiert das Papier noch immer auf dem gleichen Level wie Ende April 2018. Die Kapitulation der Aktionäre startete am 22. Januar 2025. Vier Monate später notierte der Kurs bereits 56 Prozent niedriger bei 18,07 Euro. Die folgende Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 17,04 Euro und dem Widerstand bei 25,39 Euro eingefasst. Es ist also nach dem beinahe epischen Kursverfall schon sehr viel an Aktienwert korrigiert worden. Nachdem Marktanteilsgewinne im größten Markt China winken, könnte das Papier weiter an Fahrt gewinnen, zumal auch technisch die Bodenbildung abgeschlossen ist. Der langfristige Trend ist nach oben gerichtet, wobei der Kurs in den letzten Handelstagen an der Überwindung des Widerstandes bei 30,34 Euro gescheitert ist. Dennoch erscheint die Wahrscheinlichkeit, die Unterstützung bei 25,39 Euro zu durchbrechen, geringer als ein neuer Anlauf zu Marke bei 30,34 Euro. Unter dem fundamentalen Blickwinkel geht die Konsensschätzung von einem Break-even im Jahr 2027 aus. Der geschätzte Bilanzgewinn sollte unter Berücksichtigung aktueller Daten bei 0,34 Euro pro Aktie liegen, was ein erwartetes KGV von 80,42 ergibt. Für das Jahr 2028 liegt die Konsensschätzung bei einem KGV von 23,66.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Puma SE bis auf 35,21 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MM2S58) überproportional mit einem Omega von 2,81 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 54 % und dem Ziel bei 35,21 Euro (1,09 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 06.07.2026 eine Rendite von rund 82 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 22,08 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 55 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,49 zu 1, wenn bei 22,08 Euro (0,27 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2S58 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,59 – 0,60 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 27,00 Euro Basiswert: Puma SE akt. Kurs Basiswert: 27,64 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 1,09 Euro Omega: 2,81 Kurschance: + 82 Prozent Quelle: Morgan Stanley

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