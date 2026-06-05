WARBURG RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon mit Verweis auf die jüngste Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 84 Euro angehoben. Die fundamentalen Gründe für einen Kursanstieg beim Halbleiterkonzern seien gegeben, schrieb Malte Schaumann in seiner Neubewertung am Freitag. Er verwies auf die deutlich verbesserten Nachfrageaussichten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch die Bewertungskennziffern hätten inzwischen historische Höchststände erreicht, was die hohen Erwartungen widerspiegele./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,63 % und einem Kurs von 81,50EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 € , was eine Steigerung von +4,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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