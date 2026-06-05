Nach CrowdStrike-Debakel: Jetzt stürzt auch diese Aktie über ihre Zahlen!

Die Software- und Cybersicherheitsbranche ringt weiter um einen klaren Kurs. Während einige Unternehmen wie Fortinet , Okta und Snowflake zuletzt von starken Quartalszahlen profitieren konnten, herrscht ein zähes Ringen zwischen KI-Sorgen einerseits und Wachstumsfantasie andererseits. Bescheinigte Nvidia-CEO Jensen Huang der Branche zum Wochenauftakt noch starke Zukunftsaussichten, legten viele Werte seither bereits wieder den Rückwärtsgang ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dafür waren nicht zuletzt auch die Quartalszahlen von Broadcom und CrowdStrike mitverantwortlich. Bei Broadcom sorgten die Erlöse aus der Software-Tocher VMware für Sorgenfalten, während CrowdStrike trotz angehobener Prognose den enorm hohen Anforderungen nicht gerecht werden konnte, welche durch den stark gestiegenen Aktienkurs und die hohe Unternehmensbewertung entstanden sind. Dieses Schicksal ereilt nun auch Mitbewerber Rubrik.

Allen KI-Ängsten zum Trotz: Rubrik wächst weiter stark

Wie viele andere Werte aus der Branche auch war Rubrik in den vergangenen Wochen von Disruptionsängsten durch KI geplagt. Gegenüber dem Jahresauftakt halbierte sich die Aktie zwischenzeitlich sogar, konnte zuletzt aber eine steile Erholung auf das Parkett zaubern, womit jedoch der Erwartungsdruck entsprechend hoch war.

Dem konnte das Unternehmen zunächst standhalten. Die Erlöse kletterten um beeindruckende 39,0 Prozent auf 387,07 Millionen US-Dollar, womit die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 20,8 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten.

Der Spezialist für Datensicherheit profitierte von vielen Neuabschlüssen, sodass die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) um 32 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar kletterten.

Nettoverlust, aber Profitabilität macht große Fortschritte

Sehr zur Freude der Anlegerinnen und Anleger präsentierte sich das Unternehmen auf der Ertragsseite in einer hervorragenden Verfassung. Wurde am Markt mit einem Verlust von -0,03 US-Dollar je Anteil gerechnet, präsentierte Rubrik überraschend einen bereinigten Gewinn von 0,16 US-Dollar pro Aktie. Hierfür sorgte vor allem die Margenverbesserung im Subskriptionsgeschäft, wo die Ertragsspanne von 8,0 auf 13,2 Prozent gesteigert werden konnte.

Ohne Bereinigungen wirtschaftet das Unternehmen nach wie vor jedoch noch nicht profitabel. Der Nettoverlust konnte von 102,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum aber signifikant auf 41,85 Millionen US-Dollar verkleinert werden. Das zeigt die raschen Fortschritte bei der Profitabilität.

Da ein großer Teil der Verluste auf Aktienvergütungen entfällt, die Cash-unwirksam sind, konnte Rubrik seine Mittelzuflüsse steigern. Insgesamt verfügt das Unternehmen jetzt über liquide Mittel in Höhe von rund 446 Millionen US-Dollar nach 291,1 Millionen US-Dollar vor einem Jahr.

Management zuversichtlich, hebt Umsatzprognose an

Wachstumssorgen kam Rubrik mit einer Anhebung seiner Geschäftsprognose zuvor. Das Management um CEO und Mitgründer Bipul Sinha sieht sich als klarer Profiteur von Künstlicher Intelligenz: "Wir sind zuversichtlicher denn je, dass wir uns in einem frühen Stadium KI-bedingter Wachstumsmöglichkeiten befinden."

Das Unternehmen hob seine Ziele für den Jahresumsatz daher von 1,60 bis 1,61 auf 1,64 bis 1,65 Milliarden US-Dollar an. Damit wurden die Erwartungen von 1,60 Milliarden US-Dollar übertroffen. Daraus wird ein Gewinn pro Aktie von 0,25 bis 0,35 US-Dollar angestrebt, während sich der freie Cashflow auf 293 bis 303 Millionen US-Dollar belaufen soll. Auch für das zweite Quartal präsentierte Rubrik eine Prognose über den Erwartungen.

Aktie handelt trotz starker Zahlen mit Verlusten

In der US-Nachbörse konnten sich Anlegerinnen und Anleger trotz des angehobenen Geschäftsausblicks nicht für das Zahlenwerk erwärmen. Die Aktie wurde mit Verlusten von rund 3 Prozent gehandelt – allerdings hatte sie sich in den vergangenen 4 Wochen um mehr als ein Drittel verteuert, sodass Gewinnmitnahmen nicht gänzlich unerwartet waren.

Gegenüber dem Jahreswechsel notiert Rubrik aktuell mit einem Abschlag von 3 Prozent. Im Unterschied zu anderen Werten wie Microsoft, ServiceNow und Zscaler hat das Papier den Abverkauf in der Cybersecurity- und Softwarebranche also vergleichsweise gut überstanden.

Fazit: Hier ist viel Positives bereits vorweggenommen

Dass die Aktie für das gute Abschneiden nicht honoriert wird, liegt nicht nur an der bereits vollzogenen Erholung des Papieres, sondern auch an der enorm hohen Unternehmensbewertung. Für 2026 ist Rubrik auf Grundlage der Management-eigenen Schätzung bereits mit einem KGVe von 220 bis 308 bewertet. Für das Kurs-Cashflow-Verhältnis ergibt sich ein Schätzwert von rund 55.

Das entspricht nicht nur einer mageren Cashflow-Rendite von 1,8 Prozent, sondern stellt auch einen Wert um 165 Prozent über dem Branchendurchschnitt dar. Hier ist also schon über viele Jahre hinweg ein anhaltend hohes Wachstum eingepreist. Für eine ansprechende Kursreaktion hätte es schlicht noch sehr viel bessere Zahlen gebraucht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion