GIGABYTE präsentiert elegante STEALTH- und WOOD-PC-Systeme auf der COMPUTEX 2026

TAIPEH, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, stellt auf der COMPUTEX 2026 neue PC-Builds mit besonderem Fokus auf Ästhetik vor. Mit der schlanken STEALTH-Serie und der eleganten WOOD-Serie reagiert GIGABYTE auf die wachsende Nachfrage des DIY-PC-Markts nach optisch anspruchsvollen und personalisierten PC-Setups. Darüber hinaus arbeitet GIGABYTE mit mehr als 20 Gehäusepartnern zusammen, um PC-Builds zu präsentieren, die hohe Leistung mit ästhetischem Design verbinden.

Das STEALTH-Konzept basiert auf Project STEALTH, das erstmals 2022 vorgestellt wurde. Mit dem Reverse-Connector-Motherboard-Design hat GIGABYTE früh Impulse für einen cleaneren PC-Aufbau gesetzt, de mehr Platz auf der Vorderseite für individuelle Gestaltung lässt. Auf der COMPUTEX 2026 zeigt GIGABYTE die neueste Weiterentwicklung der STEALTH-PC-Builds mit dem Reverse-Connector-Motherboard B850M AORUS STEALTH ICE und der Grafikkarte AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE für minimalistische Layouts. Über das eigene Gehäuseportfolio hinaus erweitert GIGABYTE das STEALTH-Ökosystem in Zusammenarbeit mit mehr als 10 Gehäuseherstellern, darunter Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master und weitere. Dadurch bietet Project STEALTH eine breite Kompatibilität und zusätzliche Flexibilität für PC-Builds mit reduziert sichtbarem Kabelgewirr.

Neben den minimalistischen STEALTH-Builds stellt GIGABYTE auch die elegante WOOD-Serie vor, die eine Zen-inspirierte Ästhetik mit natürlich anmutenden Designelementen verbindet und moderne PC-Setups um eine warme, organische Optik ergänzt. Die Holzstruktur verwandelt kühle Hardware in elegante Lifestyle-Objekte und schafft eine harmonische Verbindung aus natürlichen Texturen und High-Performance-Computing. Um das Designkonzept mit Holzoptik weiter aufzuwerten, arbeitet GIGABYTE während der COMPUTEX 2026 mit Noctua und TRYX zusammen und präsentiert PC-Builds im Holzdesign mit hochwertiger Verarbeitung und leistungsstarker Hardware auf Basis des Motherboards der X870E AERO X3D WOOD-Serie.

Nutzer können die STEALTH- und WOOD-PC-Builds während der COMPUTEX 2026 am GIGABYTE Consumer-Stand #M0520 im Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4. Etage, erleben. Weitere Produktinformationen finden sich auf der offiziellen Webseite.

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