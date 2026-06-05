Siemens Energy-Zertifikat mit 24%-Chance und 39% Sicherheitspuffer

Wegen des ausgedehnten Aktienrückkaufprogrammes und der bestätigten Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 225 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie.

Anlage-Idee: Investoren, die auf dem aktuellen Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Siemens Energy-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das zweifellos vorhanden Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Siemens Energy-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 96 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 184 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000HM56K65), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 184 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 96 Euro. Beim Siemens Energy-Aktienkurs von 158,18 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 148,97 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 148,97 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 23,51 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 39,31 Prozent auf 96 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 96 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 148,97 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.