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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Zurückhaltung - Stockende KI-Rally und Jobdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert, KI-Rally verlangsamt sich deutlich
    • Börsengang von SpaceX als Stresstest für KI-Rally
    • US-Arbeitsmarktbericht könnte Zinsangst anheizen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Zurückhaltung - Stockende KI-Rally und Jobdaten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei schwachen Vorgaben aus Asien hat der Dax am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Die KI-Rally an den Börsen wird zunehmend ausgebremst. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,33 Prozent auf 24.862 Punkte und entfernt sich damit weiter von der runden 25.000-Zähler-Marke, an die er sich in dieser Woche noch herangewagt hatte.

    Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Freitagmorgen um 0,49 Prozent auf 32.640 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach unten.

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    Marktanalyst Timo Emden von Emden Research verwies auf den anstehenden Börsengang von Space X, der zum ersten großen Stresstest für die KI-Rally werden dürfte. "Die Platzierung könnte zum Gradmesser werden, wie viel Risikokapital nach Jahren der KI- und Technologierally noch mobilisiert werden kann." Anleger könnten in den kommenden Handelstagen Risikokapital umschichten und zusätzliche Liquidität zurückhalten.

    Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Mai an. Ein starker Bericht werde noch keine Zinsanhebung auslösen, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Allerdings könnte er der sprichwörtliche Tropfen sein, der das Fass in Sachen Zinsangst zum Überlaufen bringt. Ein robuster Arbeitsmarkt wäre in der Lage, die ohnehin bereits kräftig gestiegenen Renditen am amerikanischen Anleihemarkt weiter nach oben zu treiben und damit das Zinsgespenst an die Börsen zurückkehren zu lassen."/ajx/jha/




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