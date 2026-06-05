HSBC im Geldwäsche-Strudel: Jetzt wird es für die Bank brenzlig

Riad Salameh, der dreißig Jahre lang die libanesische Zentralbank leitete, bevor er zurücktrat und von den USA und Großbritannien wegen angeblicher Ausnutzung seiner Position zum persönlichen Vorteil mit Sanktionen belegt wurde, wurde laut dem Bericht bereits von libanesischen Staatsanwälten wegen Vergehen wie Veruntreuung, Fälschung und unrechtmäßiger Bereicherung angeklagt.

Französische Finanzstaatsanwälte haben die Schweizer Niederlassung der HSBC in Paris im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts der Beihilfe zur Veruntreuung von Geldern eines ehemaligen libanesischen Zentralbankgouverneurs angeklagt, berichtete Bloomberg News am Donnerstag. Die Bank sieht sich laut der Veröffentlichung mit Vorwürfen der organisierten Geldwäsche und der Verschwörung zur Veruntreuung, Bestechung und zum Vertrauensbruch konfrontiert.

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Salameh weist alle Vorwürfe zurück und führt seinen Reichtum auf seine frühere Karriere im Finanzwesen zurück, hieß es in dem Bericht weiter. Die Schweizer Behörden untersuchen den Fall ebenfalls seit 2020, während Le Monde als erstes Medium darüber berichtete und HSBC eine sofortige Stellungnahme ablehnte, teilte die Nachrichtenagentur mit.

Die französische Justiz hat HSBC Private Bank Suisse in Paris formell unter Untersuchung gestellt. Im französischen System entspricht das noch keiner Verurteilung, ist aber deutlich mehr als eine bloße Vorprüfung. Laut Le Monde und Bloomberg geht es um den Verdacht der organisierten Geldwäsche sowie um eine mutmaßliche Verschwörung zur Veruntreuung öffentlicher Gelder, Bestechung und Vertrauensbruch im Umfeld des früheren libanesischen Zentralbankchefs Riad Salameh. Le Monde berichtet zudem, dass HSBC in dem Verfahren eine Sicherheit von 80 Millionen Euro leisten muss.

Im Zentrum steht die Offshore-Gesellschaft Forry Associates, die nach Darstellung der Ermittler mit Salamehs Bruder Raja Salameh verbunden war. Über diese Struktur sollen zwischen 2002 und 2015 rund 330 Millionen US-Dollar aus der Banque du Liban beziehungsweise aus deren Umfeld auf Konten bei HSBC Private Bank Suisse in Genf geflossen sein. Ein Teil der Gelder soll anschließend über weitere Strukturen in Immobilien in Europa investiert worden sein.

Die Schweizer Finanzaufsicht FINMA hatte bereits im Juni 2024 festgestellt, dass HSBC Private Bank Suisse im Zusammenhang mit 2 politisch exponierten Personen aus dem Libanon schwer gegen Geldwäschepflichten verstoßen habe. Laut FINMA wurden Transaktionen von mehr als 300 Millionen US-Dollar nicht ausreichend auf Herkunft, Zweck und Hintergrund geprüft. Zudem habe die Bank über Jahre keine Meldung an die Geldwäscherei-Meldestelle abgegeben, obwohl die Geschäftsbeziehungen 2016 wegen Risiken beendet worden seien.

Für die Bank ist besonders heikel, dass die französische Untersuchung offenbar nicht nur auf technische Compliance-Mängel zielt, sondern auf den Verdacht, HSBC habe die mutmaßliche Veruntreuung ermöglicht oder erleichtert. HSBC selbst hatte in seinem Zwischenbericht 2025 bereits offengelegt, dass Behörden in Frankreich und der Schweiz wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Verbindung mit 2 historischen Kundenbeziehungen ermitteln; der mögliche Ausgang sei nicht verlässlich abschätzbar und könne erheblich sein.

Der Fall zeigt, wie sich ein libanesischer Korruptionsskandal zunehmend zu einem Belastungstest für Europas Privatbanken entwickelt. Für HSBC geht es nicht mehr nur um historische Geldwäschekontrollen, sondern um die Frage, ob eine globale Bank verdächtige Geldflüsse einer politisch exponierten Person über Jahre hinweg zu lange laufen ließ. Eine Verurteilung gibt es nicht, aber die französische Eskalation erhöht den rechtlichen und reputativen Druck deutlich.

Die Aktie von HSBC ist am Freitag (9:50 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,66 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 15,64 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 15,69EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

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