Kanzleramtschef Frei verteidigt Sparziel bei Pflegereform

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat angesichts massiver Kritik am Entwurf zur Pflegereform das Sparziel der Bundesregierung bestärkt. "Das Einzige, was als gesichert angenommen werden muss, ist, dass wir das Ziel erreichen, im nächsten Jahr 7,5 Milliarden Euro einzusparen und auch in den Folgejahren diese Einsparungen zu erbringen", sagte Frei im RTL/ntv-"Frühstart". Im parlamentarischen Verfahren könne noch über viele Details gesprochen werden. Entscheidend sei aber, "einen Ausgleich zu haben zwischen denen, die die Pflegeversicherung benötigen, und denen, die sie zu bezahlen haben".

Auf die Frage, wer künftig mehr zahlen müsse, antwortete Frei, dass noch viele Details zu klären seien. Er erklärte, man müsse sich etwa anschauen, "ab welchem Grad man welche Leistungen erbringt" - etwa bei Entlastungsbeträgen oder der Rentenversicherung für pflegende Angehörige. Die Pflegeversicherung sei "eine Teilversicherung, keine Vollversicherung. Und daraus ergeben sich dann auch besondere Belastungen."