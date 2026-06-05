AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro steigen erneut an 100-Tage-Linie - Berenberg lobt
- Aktien erholen sich um 1,9 Prozent auf 33,58 Euro
- Berenberg: 21% p.a. bis 2028 bei niedrigster Bewertung
- Flatexdegiro 2026 noch rund 9% im Minus nach KI-Sorgen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben sich am Freitag im schwachen Marktumfeld erholt. Sie legten um 1,9 Prozent auf 33,58 Euro zu und näherten sich wieder ihrer 100-Tage-Linie. Diese hatte die Aktien des Onlinebrokers erst Ende Mai ausgebremst.
In einer Branchenanalyse der Berenberg Bank kommt Flatex sehr gut weg. Das Unternehmen biete mit im Schnitt 21 Prozent per annum bis 2028 die stärksten Gewinnaussichten im Sektor bei der niedrigsten Aktienbewertung, schrieb Experte Christoph Greulich.
Flatexdegiro liegen 2026 noch etwa 9 Prozent im Minus. Nach starkem Start und einem Rekord über 43 Euro waren sie im Februar durch KI-Verdrängungssorgen deutlich unter Druck geraten./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 33,56 auf Tradegate (05. Juni 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -4,71 %/+42,94 % bedeutet.
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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