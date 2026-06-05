280-Millionen-Euro-Deal: Diese Glücksspiel-Aktie hebt jetzt ab

Evoke ist der in Gibraltar ansässige Eigentümer der Sportwetten- und Glücksspielmarken William Hill und 888. Das Konkurrenzunternehmen Bally's Intralot hat seinen Sitz in Attika, Griechenland, und entstand 2025 durch den Zusammenschluss von Intralot und Bally's International Interactive, woraufhin die in Providence, Rhode Island, ansässige Bally's Corp. Mehrheitsaktionär wurde.

Das Sportwetten- und Glücksspielunternehmen aus Gibraltar, Evoke, gab am Freitag bekannt, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 243 Millionen Pfund Sterling (280,9 Millionen Euro) vom griechischen Glücksspielunternehmen Ballys Intralot angenommen hat, nachdem es fünf vorherige Angebote des in Athen börsennotierten Unternehmens abgelehnt hatte.

Im Rahmen des Angebots erhalten Evoke-Investoren für jede Evoke-Aktie 0,537 neue Intralot-Aktien. Die neuen Aktien werden an der Euronext Athen notiert, wodurch Evoke mit 52 Pence pro Aktie bewertet wird. Alternativ können Aktionäre 52 Pence pro Aktie in bar erhalten, wobei der Betrag auf 117,1 Millionen Pfund Sterling (135,4 Millionen Euro) begrenzt ist. Alle im Rahmen dieser Barauszahlung verkauften Aktien werden von der Intralot-Tochtergesellschaft JerseyCo erworben.

Intralot gab im April bekannt, ein Angebot für Evoke zu erwägen, und erhielt im vergangenen Monat eine Fristverlängerung für die Abgabe eines Angebots vom 18. Mai bis zum 8. Juni. Evoke erklärte damals, man erwarte ein Angebot, das das Unternehmen mit 50 Pence pro Aktie bewerte. Das Unternehmen leitete bereits im Dezember eine strategische Überprüfung ein und begründete dies mit den negativen Auswirkungen der britischen Regierung, die die Steuern auf Casinospiele und Online-Sportwetten erhöhte. Laut der Firma könnten die Änderungen die jährliche Steuerbelastung des Unternehmens um 125 bis 135 Millionen Pfund Sterling erhöhen.

Im Laufe der Überprüfung unterbreitete Intralot fünf Vorschläge, beginnend mit einem indikativen Ansatz von 32 Pence pro Aktie. Das jüngste Angebot von 52 Pence pro Aktie hat die einstimmige Empfehlung des Evoke-Vorstands erhalten. Zudem wurden unwiderrufliche Zusagen und Absichtserklärungen für 29,1 Prozent der Evoke-Aktien eingeholt.

Intralot schätzte, dass die Transaktion Kosteneinsparungen und Einsparungen bei den Investitionsausgaben vor Steuern in Höhe von rund 180 Millionen Pfund Sterling generieren wird, die bis zum Ende des zweiten Jahres nach Abschluss realisiert werden sollen. Die auf Basis der Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 geschätzte, pro-forma-bereinigten EBITDA-Marge des vergrößerten Unternehmens wird voraussichtlich 27 Prozent betragen. Im Geschäftsjahr 2025 lag die bereinigte EBITDA-Marge von Evoke bei 20 Prozent.

Intralot kommentierte dies wie folgt: "Zusammen mit den potenziellen Synergien und dem diversifizierteren Produkt- und geografischen Mix führt die Übernahme zu einem robusteren und ausgewogeneren Finanzprofil mit verbesserter Transparenz sowohl hinsichtlich der Cash-Generierung als auch des Schuldenabbaus."

Die Barauszahlung wird durch eine Überbrückungsfinanzierung zwischen Intralot, der Deutschen Bank AG und Jefferies Finance LLC finanziert. Evoke wies darauf hin, dass ausländische Investoren mit Beschränkungen nicht an dem Aktienangebot teilnehmen können. Sollte die Transaktion zustande kommen und sie sich nicht für die Barauszahlung entschieden haben, erhalten sie einen Geldbetrag, der auf dem Nettoerlös des Verkaufs am Markt basiert, und zwar 0,537 neue Intralot-Aktien für jede gehaltene Evoke-Aktie.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Evoke-Aktionäre wird mit einem Abschluss des Geschäfts im vierten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorsitzende von Evoke, Mark Summerfield, kommentierte: "Wir haben uns entschlossen darauf konzentriert, wie wir den Wert für unsere Aktionäre angesichts der erheblichen Änderungen der britischen Steuern und der Einschränkungen durch die bestehende Kapitalstruktur der Evoke-Gruppe am besten maximieren können." Summerfield sagte, die Übernahme durch Intralot werde "einen der weltweit führenden Online-Wett- und Glücksspielkonzerne mit überlegener Größe, herausragenden Marken, erhöhter Diversifizierung und einer Plattform für starkes Wachstum durch verbesserte Fähigkeiten schaffen."

Summerfield ergänzte: "Ich bin zuversichtlich, dass Intralot ein starker und unterstützender Eigentümer des Unternehmens sein wird, und zusammen mit der nachhaltigeren Kapitalstruktur bietet der Zusammenschluss den besten Weg, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre und die breiteren Interessengruppen zu schaffen." Soo Kim, Vorsitzender von Bally's Intralot, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass der vergrößerte Konzern nicht nur stärker sein wird als zuvor, sondern stärker als je zuvor."

Die Aktie von Evoke ist am Freitag (10:35 Uhr, MESZ) auf Tradegate 8,45 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 0,51 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evoke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,37 % und einem Kurs von 0,530EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.