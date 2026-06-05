Börsenstart Europa - 05.06. - FTSE Athex 20 stark +1,72 %

Der MDAX steht bei 32.764,83 PKT und verliert bisher -0,20 %. Top-Werte: Nemetschek +3,25 %, flatexDEGIRO +2,10 %, Evonik Industries +2,04 % Flop-Werte: AIXTRON -5,22 %, Wacker Chemie -3,94 %, Redcare Pharmacy -3,58 %

Der DAX bewegt sich bei 24.918,92 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: Scout24 +4,50 %, SAP +4,10 %, Zalando +2,77 % Flop-Werte: Infineon Technologies -5,94 %, Siemens Energy -1,19 %, Continental -0,88 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.158,52 PKT und verliert bisher -1,09 %.

Top-Werte: SAP +4,10 %, Nemetschek +3,25 %, Eckert & Ziegler +2,32 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,94 %, Infineon Technologies -5,94 %, SILTRONIC AG -5,67 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.081,27 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: SAP +4,10 %, Wolters Kluwer +2,33 %, adidas +1,57 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -5,94 %, ASML Holding -3,88 %, Schneider Electric -2,50 %

Der ATX bewegt sich bei 6.119,35 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,61 %, Wienerberger +0,79 %, Erste Group Bank +0,59 %

Flop-Werte: voestalpine -3,25 %, CA-Immobilien-Anlagen -3,24 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,81 %

Der SMI steht aktuell (09:59:40) bei 13.330,79 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Givaudan +1,55 %, Swiss Re +1,26 %, Partners Group Holding +1,15 %

Flop-Werte: ABB -1,99 %, UBS Group -0,76 %, Amrize -0,53 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.256,49 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +1,87 %, Pernod Ricard +1,83 %, Capgemini +1,72 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,72 %, Schneider Electric -2,50 %, ArcelorMittal -1,92 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.128,33 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,21 %, Getinge (B) +0,97 %, Securitas Shs(B) +0,97 %

Flop-Werte: ABB -1,99 %, Sandvik -1,23 %, SSAB Registered (A) -1,09 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.930,00 PKT und gewinnt bisher +1,72 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,85 %, Piraeus Port Authority +1,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,14 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,36 %, Viohalco -0,36 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development 0,00 %