Crédit Mutuel Asset Management: KI-Sektor mit regionalen Unterschieden – La Francaise R
KI treibt die Börsen in neue Höhen: Halbleiterstars glänzen, regionale Unterschiede wachsen, und ein mögliches SpaceX‑IPO macht Technologie zur makroökonomischen Schlüsselfrage.
- Künstliche Intelligenz ist der Haupttreiber der Aktienmärkte; besonders Halbleiter- und RAM-Hersteller zeigen außerordentliche Profitabilität und stützen die Märkte trotz geopolitischer Spannungen.
- Deutliche regionale Unterschiede: Renditechancen derzeit eher in den USA und Südkorea (z. B. TSMC, ASML) als in Europa — Branchenwahl wichtiger als geografische Streuung.
- Die diesjährigen Kursgewinne basieren überwiegend auf erwartetem Gewinnwachstum und nicht auf einer allgemeinen Multiple-Expansion.
- Langfristige Risiken bestehen durch Zirkularität (Ausgaben einer Branche sind Einnahmen einer anderen) und die starke Konzentration bei US‑Hyperscalern; das mögliche SpaceX‑IPO mit einem Bewertungsrahmen bis zu 2 Bio. USD macht KI zunehmend zu einer makroökonomischen Frage.
- Makroökonomische Divergenz: Die USA profitieren stärker von KI und sind weniger von Energiepreisanstiegen betroffen; für die nächsten 12 Monate werden in der Eurozone 2–3 Zinssenkungen erwartet, in den USA nur etwa eine.
- Portfolioausrichtung: Aktienallokationen bleiben nahe den Benchmarks, Übergewicht bei Euro‑Investment‑Grade‑Anleihen; Gold und Rohstoffe werden langfristig positiv gesehen; kurzfristig könnten SpaceX‑IPO und Presseauftritte (z. B. Kevin Warsh) Volatilität auslösen.
Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.
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