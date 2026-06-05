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    AKTIE IM FOKUS

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    Wacker Chemie kräftig unter Druck - Citigroup dämpft Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Citi-Verkaufsempfehlung drückt Wacker-Kurs deutlich
    • Höchststand 105,60 Euro und Jahresplus 52 Prozent
    • Analyst hält Halbleitererwartungen für zu hoch
    AKTIE IM FOKUS - Wacker Chemie kräftig unter Druck - Citigroup dämpft Erwartungen
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie haben am Freitag unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup gelitten. Die ersten Kurse lagen mit 97,80 Euro bis zu 6 Prozent unter Vortagesniveau, dann verringerte sich der Abschlag auf zuletzt 3,5 Prozent. Am Mittwoch hatten die Papiere der Bayern mit 105,60 Euro noch das höchste Niveau seit Sommer 2024 erreicht - nach einem Jahresplus von 52 Prozent.

    Citi-Analyst Sebastian Satz hält vor allem die Erwartungen an das Halbleitergeschäft von Wacker für vermutlich zu hoch angesetzt. Wacker liefert der Branche hochreines Polysilicium und spricht selbst vom "Schlüsselrohstoff der Digitalisierung". Daher zog der Wert mit der KI-Rally mit, die nun ins Stocken gerät.

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    Im Vergleich mit den Aktien anderer diversifizierter Chemiekonzerne seien Wacker-Papiere nach mehreren Maßstäben am teuersten, sagte Citi-Experte Satz. Mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal liegt er zudem unter dem Marktkonsens. Auch das auf 95 Euro erhöhte Kursziel von Satz wird bereits deutlich übertroffen./ag/jha/

    Wacker Chemie

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    -2,27 %
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    +55,69 %
    -22,00 %
    -27,89 %
    +19,63 %
    +4,53 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 99,95 auf Tradegate (05. Juni 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,17 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -39,58 %/-7,35 % bedeutet.




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