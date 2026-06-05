Wacker Chemie kräftig unter Druck - Citigroup dämpft Erwartungen

Im Vergleich mit den Aktien anderer diversifizierter Chemiekonzerne seien Wacker-Papiere nach mehreren Maßstäben am teuersten, sagte Citi-Experte Satz. Mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal liegt er zudem unter dem Marktkonsens. Auch das auf 95 Euro erhöhte Kursziel von Satz wird bereits deutlich übertroffen./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 99,95 auf Tradegate (05. Juni 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,17 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -39,58 %/-7,35 % bedeutet.