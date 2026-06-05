Der Leitindex Kospi in Südkorea verliert -5% - KI-Aktien wie Samsung und SK Hynix unter Druck, und das zieht den Nasdaq-Future deutlich nach unten! Gestern hatten vor allem Call-Optionen von US-Privattradern Schlimmeres verhindert nach der Enttäuschung über Broadcom - kann das heute wieder gelingen? Wahrscheinlich ist, dass die Nasdaq-Korrektur nun begonnen hat - und von Südkorea ausgeht, dessen Leitindex Kospi seit Jahresbeginn um extreme 100% gestiegen ist. In Südkorea sehen wir extremes Spekulations-Fieber, während die ausländischen Investoren seit Anfang Mai von dort Geld abziehen, weswegen der südkoreanische Won so tief zum Dollar handelt wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Was kaum einer beachtet ist die "heimliche" Liquiditäts-Krise, sichtbar bei Bitcoin und dem Privatkredit-Sektor..

Hinweis aus Video:

Fluchtgefahr: China verbietet KI-Managern Auslandsreisen

Das Video "KI-Aktien, Nasdaq: Der Abverkauf kommt aus Südkorea!" sehen Sie hier..