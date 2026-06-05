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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie gewinnt an Wert - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie gewinnt an Wert - 05.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,09 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 166,74, mit einem Plus von +3,09 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,07 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,27 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -23,06 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,71 %
    1 Monat +9,27 %
    3 Monate -3,07 %
    1 Jahr -40,52 %
    Stand: 05.06.2026, 10:28 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SAP vs Salesforce: Kursentwicklung und Bewertung stehen im Fokus. SAP wird teurer bewertet (Forward KGV ca. 33–41, EV/Sales ca. 6,5–6,7x), Salesforce günstiger (KGV ca. 23–29x, EV/Sales ~4,5x). Salesforce wächst langsamer, liefert jedoch starken Free-Cash-Flow; SAP profitiert von Cloud-Dynamik (S/4HANA, Rise) und zeigt stabilere Margen, ist aber teurer. Debatte: Relative-Value vs. Growth.”} } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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