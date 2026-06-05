SILTRONIC AG Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -6,89 % - 05.06.2026

Mit einer Performance von -6,89 % musste die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 93,95€, mit einem Minus von -6,89 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +86,02 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +104,46 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,24 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,15 % 1 Monat +25,56 % 3 Monate +86,02 % 1 Jahr +173,48 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,80 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic ist im Kielwasser des „Halbleiter-Hypes“ in kurzer Zeit massiv gestiegen. Jetzt ist, nicht zuletzt wegen des Kursanstiegs, auch die Aufnahme in den MDAX gelungen. Damit könnten sich die Bullen eigentlich nichts mehr wünschen – oder doch?

Die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic ist im Kielwasser des „Halbleiter-Hypes“ in kurzer Zeit massiv gestiegen. Jetzt ist, nicht zuletzt wegen des Kursanstiegs, auch die Aufnahme in den MDAX gelungen. Damit könnten sich die Bullen eigentlich nichts mehr wünschen – oder doch?

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -4,51 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.