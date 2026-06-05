WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,80
Kursziel alt: 20,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,80
Kursziel alt: 20,90
Währung: EUR
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