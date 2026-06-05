Infineon Technologies - Aktie bricht ein -6,20 % - 05.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,20 % im Minus. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,20 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +91,99 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +122,87 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,68 % 1 Monat +48,44 % 3 Monate +91,99 % 1 Jahr +134,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die jüngste Rally der Infineon-Aktie auf rund 80 EUR und ob dieser Anstieg nachhaltig ist. Die Diskussion deckt Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Sichtweisen ab: Einige sehen weiterhin Spielraum bis ca. 90–100 EUR bzw. 120–125 EUR, andere warnen vor Überbewertung. Puts/Derivate werden als riskant empfohlen; Broadcom-/KI-Sektor treibt Volatilität. Gewinnmitnahmen und spätere Re-Entries werden diskutiert.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,19 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei schwachen Vorgaben aus Asien hat der Dax am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Die KI-Rally an den Börsen wird zunehmend ausgebremst. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 24.886 Punkte. Die runde 25.000-Zähler-Marke, …

Gewinnmitnahmen nach der jüngsten KI-Rally bleiben bei europäischen Halbleiterwerten auch am Freitag das Thema. Der US-Branchenindex stand zeitweise kräftig unter Druck. Broadcom verloren zweistellig, nachdem der Ausblick des KI-Riesen den sehr …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,79 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,03 %. ON Semiconductor verliert -3,77 % NIO notiert im Minus, mit -1,63 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.